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Донорам плазмы с антителами на COVID-19 в Москве будут платить по 1250 руб за каждые 150 мл

10:25 19.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"В целях стимулирования донорства плазмы COVREC правительство Москвы установило стимулирующие выплаты донорам из расчета 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы. Объем разовой донации должен составлять не менее 300 и не более 600 мл (+/-10%). Постановление правительства Москвы по данному вопросу 19 апреля 2020 года подписал Мэр Москвы Сергей Собянин", - сообщили в пресс-службе.

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