0
0
180
НОВОСТИ

Данные по распространению коронавируса в Москве и России на 19 апреля 2020 г

11:40 19.04.2020 Источник: Интерфакс

Более 6 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в России за минувшие сутки, из них 3,5 тыс. - в Москве, общее число зарегистрированных диагнозов в стране за все время превысило 42,8 тыс., сообщает оперативный штаб.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 6 тыс. 60 в 78 регионах. Из них почти 43% выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в воскресенье.

Отмечается, что 3 тыс. 570 диагнозов поставлено за сутки в Москве. Таким образом, общее число заболевших в столице составляет 24 тыс. 324 человек. В Московской области выявлено 709 новых случаев заболевания, в Нижегородской области - 129, в Санкт-Петербурге - 114.

"В России нарастающим итогом зарегистрировано 42 тыс. 853 случая (+16,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах", - говорится в сообщении штаба.

"За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 234 человека: Москва - 84". За весь период выписано по выздоровлению по России 3 тыс. 291 человека, отметили в штабе.

"За сутки подтверждено 48 летальных случаев с коронавирусом: Москва - 28", - говорится в сообщении оперштаба в воскресенье.

Также девять человек скончались в Московской области, трое - в Пензенской области, двое в Башкортостане, по одному в Липецкой, Мурманской, Новосибирской областях, Краснодарском, Ставропольском краях, Ингушетии.

За весь период по России умер 361 человек.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:45 19.04.2020
Данные по распространению коронавируса в мире на 19 апреля 2020 г
0
154
10:25 19.04.2020
Донорам плазмы с антителами на COVID-19 в Москве будут платить по 1250 руб за каждые 150 мл
0
225
10:10 19.04.2020
В Москве начали использовать новый метод борьбы с коронавирусом - Ракова
0
339
09:32 19.04.2020
Путин: Ситуация с коронавирусом находится под полным контролем, у нас есть все для решения проблемы [+ВИДЕО]
0
303
09:17 19.04.2020
Глава Уханьского института вирусологии считает, что у людей нет пока знаний, чтобы самим создать вирус, подобный COVID-19
0
347
09:12 19.04.2020
В Москве нет дефицита мест в больницах - Депздрав
0
291
09:09 19.04.2020
Облачную погоду с осадками ожидают синоптики в Москве 19 апреля
0
276
09:00 19.04.2020
Трамп : У нас очень хорошие отношения с Россией...
0
368
21:00 18.04.2020
Польша отправит в США медиков для помощи в борьбе с коронавирусом
0
857
20:30 18.04.2020
Владимир Жириновский призвал арестовать коммунистов за возможный сбор перед мавзолеем
0
908

Возврат к списку