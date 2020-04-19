Данные по распространению коронавируса в Москве и России на 19 апреля 2020 г
11:40 19.04.2020 Источник: Интерфакс
Более 6 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в России за минувшие сутки, из них 3,5 тыс. - в Москве, общее число зарегистрированных диагнозов в стране за все время превысило 42,8 тыс., сообщает оперативный штаб.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 6 тыс. 60 в 78 регионах. Из них почти 43% выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в воскресенье.
Отмечается, что 3 тыс. 570 диагнозов поставлено за сутки в Москве. Таким образом, общее число заболевших в столице составляет 24 тыс. 324 человек. В Московской области выявлено 709 новых случаев заболевания, в Нижегородской области - 129, в Санкт-Петербурге - 114.
"В России нарастающим итогом зарегистрировано 42 тыс. 853 случая (+16,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах", - говорится в сообщении штаба.
"За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 234 человека: Москва - 84". За весь период выписано по выздоровлению по России 3 тыс. 291 человека, отметили в штабе.
"За сутки подтверждено 48 летальных случаев с коронавирусом: Москва - 28", - говорится в сообщении оперштаба в воскресенье.
Также девять человек скончались в Московской области, трое - в Пензенской области, двое в Башкортостане, по одному в Липецкой, Мурманской, Новосибирской областях, Краснодарском, Ставропольском краях, Ингушетии.
За весь период по России умер 361 человек.
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