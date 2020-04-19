Данные по распространению коронавируса в мире на 19 апреля 2020 г
11:45 19.04.2020 Источник: РБК
По количеству умерших от заболевания лидируют США — 38,9 тыс. человек. Из них 13,1 тыс. скончались в городе Нью-Йорке, ставшим очагом распространения коронавируса в стране. На втором месте по числу жертв находится Италия — 23,2 тыс. человек, следом за ней идет Испания с 20,6 тыс. умерших.
США лидируют и по количеству заразившихся: в них зарегистрировано почти 735 тыс. случаев заболевания. Это больше, чем в Испании (194,4 тыс.), Италии (175,9 тыс.), Франции (152,9 тыс.) и Германии (143,7 тыс.) вместе взятых. Именно в таком порядке европейские страны расположились следом за США по числу подтвержденных случаев заражения.
Россия в этом списке занимает 11-е место. За прошедшие сутки число заразившихся в ней увеличилось на 4785 человек и достигло 36 793. Случаи заболевания выявили во всех регионах страны. Умерли с начала эпидемии в России 313 человек, выздоровели более 3 тыс.
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