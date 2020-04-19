Песков: Наверное, в течение недели какие-то надо будет принимать решения о дальнейшем режиме

13:57 Источник: Интерфакс

спышка заболеваемости коронавирусом на этой неделе показала, что пока Россия не вышла на плато, это означает, что потребуются новые решения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вот эта неделя показала, что количество заболевших ежесуточно растет, это говорит о том, что мы не вышли на плато. Соответственно, дождемся следующей недели", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

Он подчеркнул, что самоизоляция длится уже три недели. "Соответственно, на следующей неделе тоже есть надежда, что какие-то первые признаки выхода на плато увидим. Наверное, в течение недели какие-то надо будет принимать решения о дальнейшем режиме", - сказал Песков.