Песков: Наверное, в течение недели какие-то надо будет принимать решения о дальнейшем режиме
13:57 19.04.2020 Источник: Интерфакс
спышка заболеваемости коронавирусом на этой неделе показала, что пока Россия не вышла на плато, это означает, что потребуются новые решения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вот эта неделя показала, что количество заболевших ежесуточно растет, это говорит о том, что мы не вышли на плато. Соответственно, дождемся следующей недели", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".
Он подчеркнул, что самоизоляция длится уже три недели. "Соответственно, на следующей неделе тоже есть надежда, что какие-то первые признаки выхода на плато увидим. Наверное, в течение недели какие-то надо будет принимать решения о дальнейшем режиме", - сказал Песков.
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