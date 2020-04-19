Орешкин: Мы получим очень серьезные негативные цифры по второму кварталу
14:20 19.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Результаты второго квартала 2020 г. будут негативными для экономики РФ, властям важно своевременно реагировать для смягчения последствий кризиса, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин.
"Что касается России, то, конечно, мы получим очень серьезные негативные цифры по второму кварталу. Здесь опять же важна своевременная реакция для того, чтобы глубину этого кризиса попытаться сгладить", - сказал Орешкин в телепрограмме "Москва. Кремль. Путин".
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