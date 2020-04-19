Страхи перед советской империи в постсоветских странах постепенно уходит, - считает Путин

14:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страхи перед возрождением СССР в постсоветских странах постепенно преодолеваются, так как объединение усилий идет на пользу всем. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Надо прямо об этом сказать: преодолевая какие-то фобии прошлого, преодолевая страхи по поводу возрождения Советского Союза и советской империи, все-таки понимание того, что объединение усилий [идет] на пользу всем, пробивает себе дорогу неизбежно", - сказал российский лидер. По его словам, все участники интеграционных процессов на постсоветском пространстве чувствуют эти преимущества.

Как отметил президент РФ, везде в мире страны пытаются повысить уровень своей конкурентоспособности за счет объединения усилий. "Для республик бывшего Советского Союза это - абсолютно естественное дело", - подчеркнул Путин.