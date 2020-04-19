Страхи перед советской империи в постсоветских странах постепенно уходит, - считает Путин
14:35 19.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страхи перед возрождением СССР в постсоветских странах постепенно преодолеваются, так как объединение усилий идет на пользу всем. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
"Надо прямо об этом сказать: преодолевая какие-то фобии прошлого, преодолевая страхи по поводу возрождения Советского Союза и советской империи, все-таки понимание того, что объединение усилий [идет] на пользу всем, пробивает себе дорогу неизбежно", - сказал российский лидер. По его словам, все участники интеграционных процессов на постсоветском пространстве чувствуют эти преимущества.
Как отметил президент РФ, везде в мире страны пытаются повысить уровень своей конкурентоспособности за счет объединения усилий. "Для республик бывшего Советского Союза это - абсолютно естественное дело", - подчеркнул Путин.
НОВОСТИ
- 14:50 19.04.2020
- Лукашенко: Очередные выборы в нашей стране пройдут абсолютно честно и порядочно
- 14:20 19.04.2020
- Орешкин: Мы получим очень серьезные негативные цифры по второму кварталу
- 13:57 19.04.2020
- Песков: Наверное, в течение недели какие-то надо будет принимать решения о дальнейшем режиме
- 11:45 19.04.2020
- Данные по распространению коронавируса в мире на 19 апреля 2020 г
- 11:40 19.04.2020
- Данные по распространению коронавируса в Москве и России на 19 апреля 2020 г
- 10:25 19.04.2020
- Донорам плазмы с антителами на COVID-19 в Москве будут платить по 1250 руб за каждые 150 мл
- 10:10 19.04.2020
- В Москве начали использовать новый метод борьбы с коронавирусом - Ракова
- 09:32 19.04.2020
- Путин: Ситуация с коронавирусом находится под полным контролем, у нас есть все для решения проблемы [+ВИДЕО]
- 09:17 19.04.2020
- Глава Уханьского института вирусологии считает, что у людей нет пока знаний, чтобы самим создать вирус, подобный COVID-19
- 09:12 19.04.2020
- В Москве нет дефицита мест в больницах - Депздрав
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать