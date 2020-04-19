Лукашенко: Очередные выборы в нашей стране пройдут абсолютно честно и порядочно
14:50 19.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предстоящие президентские выборы в стране пройдут абсолютно честно и порядочно. Об этом он сказал в воскресенье во время посещения на Пасху Свято-Благовещенского Ляденского храма в 45 километрах от Минска.
"Давайте говорить откровенно: в силу нашей конституции все-таки от президента в нашей стране многое зависит. И я вам откровенно и честно говорю о той политике, которая будет впредь проводиться при нынешней власти, - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА. - А кто прав, кто виноват, станет понятно буквально через четыре- пять месяцев, когда вы будете определяться, кто будет вами руководить, какая будет у вас власть".
Он добавил, что никто над белорусами довлеть не будет, они будут сами все решать. "Но я вам гарантирую, что очередные выборы в нашей стране пройдут абсолютно честно и порядочно", - сказал Лукашенко.
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