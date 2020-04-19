0
0
129
НОВОСТИ

Лукашенко: Очередные выборы в нашей стране пройдут абсолютно честно и порядочно

14:50 19.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предстоящие президентские выборы в стране пройдут абсолютно честно и порядочно. Об этом он сказал в воскресенье во время посещения на Пасху Свято-Благовещенского Ляденского храма в 45 километрах от Минска.

"Давайте говорить откровенно: в силу нашей конституции все-таки от президента в нашей стране многое зависит. И я вам откровенно и честно говорю о той политике, которая будет впредь проводиться при нынешней власти, - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА. - А кто прав, кто виноват, станет понятно буквально через четыре- пять месяцев, когда вы будете определяться, кто будет вами руководить, какая будет у вас власть".

Он добавил, что никто над белорусами довлеть не будет, они будут сами все решать. "Но я вам гарантирую, что очередные выборы в нашей стране пройдут абсолютно честно и порядочно", - сказал Лукашенко.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:35 19.04.2020
Страхи перед советской империи в постсоветских странах постепенно уходит, - считает Путин
0
174
14:20 19.04.2020
Орешкин: Мы получим очень серьезные негативные цифры по второму кварталу
0
189
13:57 19.04.2020
Песков: Наверное, в течение недели какие-то надо будет принимать решения о дальнейшем режиме
0
238
11:45 19.04.2020
Данные по распространению коронавируса в мире на 19 апреля 2020 г
0
386
11:40 19.04.2020
Данные по распространению коронавируса в Москве и России на 19 апреля 2020 г
0
435
10:25 19.04.2020
Донорам плазмы с антителами на COVID-19 в Москве будут платить по 1250 руб за каждые 150 мл
0
369
10:10 19.04.2020
В Москве начали использовать новый метод борьбы с коронавирусом - Ракова
0
535
09:32 19.04.2020
Путин: Ситуация с коронавирусом находится под полным контролем, у нас есть все для решения проблемы [+ВИДЕО]
0
456
09:17 19.04.2020
Глава Уханьского института вирусологии считает, что у людей нет пока знаний, чтобы самим создать вирус, подобный COVID-19
0
506
09:12 19.04.2020
В Москве нет дефицита мест в больницах - Депздрав
0
417

Возврат к списку