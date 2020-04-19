Колебания цен на продукты в РФ очень несущественные - Мантуров
16:10 19.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство промышленности и торговли РФ не фиксирует существенных изменений цен на продукты в России. Об этом заявил глава министерства Денис Мантуров в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1".
"Мы не фиксируем каких-то серьезных изменений по цене, колебания очень несущественные. Если мы говорим об импорте, то постепенно повышение цен, конечно же, может происходить ввиду того, что есть разница в курсах валют, и разные тенденции на мировых рынках, они связаны с другими странами, где мы закупаем ту или иную продукцию", - сказал Мантуров.
Он также отметил, что торговые сети на данный момент постоянно поддерживают запас продовольствия на два месяца.
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