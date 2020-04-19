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Что за письмо получил Трамп от Ким Чен Ына, если тот его не отправлял?

16:15 19.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел КНДР Ли Сон Гвон в воскресенье заявил, что глава страны Ким Чен Ын не отправлял письмо президенту США Дональду Трампу, о чем ранее сообщил американский лидер. Об этом сообщило агентство ЦТАК.

"Неизвестно, вспоминал ли президент США своих старых друзей, но наш лидер не посылал никаких писем президенту США", - заявил глава МИД КНДР.

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