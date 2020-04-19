Танки "Армата" испытывали в Сирии, на них есть заказы из-за рубежа - Мантуров

16:30 Источник: Интерфакс

Новый российский танк Т-14 "Армата" прошел обкатку в Сирии, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Да, совершенно верно... они были в Сирии", - сказал Мантуров в воскресенье в программе на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

По словам министра, в Сирию эти танки были направлены, "чтобы учесть все нюансы в боевых условиях". "В Сирии, как вы понимаете, именно такого рода испытания", - сказал он, отметив, что это поможет формированию "финального облика" танка, который будет поставляться в российскую армию.

"Со следующего года, после того, как начнут поставляться уже серийно машины министерству обороны, при получении паспорта экспортного облика, мы начнем работать с иностранными заказчиками", - сказал Мантуров в воскресенье в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

"Предварительно, с учетом того, что мы не можем предоставить всю документацию нашим иностранным заказчикам - предварительно есть", - сказал министр, отвечая на вопрос о заявках от иностранных заказчиков.