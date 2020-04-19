НАТО защищает афганскую полицию от коронавируса

17:53 Источник: НГ-Online

Командование миссии НАТО в Афганистане «Решительная поддержка» наращивает помощь афганской полиции в борьбе с эпидемией COVID-19. Несколько дней назад представители НАТО доставили в управления полиции северных афганских провинций Панджшер и Парван более 7 тыс. одноразовых масок, более 8,3 тыс. резиновых перчаток, чистящие средства и другие средства индивидуальной защиты.



По словам представителей МВД Афганистана, натовская помощь была распределена среди более 3 тыс. полицейских, несущих службу в Панджшере и Парване: «Это позволит сотрудникам правоохранительных органов защитить себя от коронавируса, продолжая выполнять задачи по обеспечению безопасности». В настоящее время в Афганистане происходит увеличение числа зараженных вирусом COVID-19: по данным Минздрава страны, в различных афганских провинциях зарегистрировано уже более 930 граждан больных коронавирусом.



«Миссия «Решительная поддержка» продолжает оказывать помощь и содействие нашим афганским партнерам, - говорится в заявлении представительства НАТО в Афганистане по случаю доставки противоэпидемических грузов для полицейских Панджшера и Парвана. - Мы поддерживаем их, поскольку они обеспечивают безопасность афганского народа». Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разнообразная поддержка афганских сил безопасности остается приоритетом для НАТО, и что «Талибан» (организация запрещена в РФ) не одержит военной победы в Афганистане.



Андрей Серенко.