НАТО защищает афганскую полицию от коронавируса
17:53 19.04.2020 Источник: НГ-Online
По словам представителей МВД Афганистана, натовская помощь была распределена среди более 3 тыс. полицейских, несущих службу в Панджшере и Парване: «Это позволит сотрудникам правоохранительных органов защитить себя от коронавируса, продолжая выполнять задачи по обеспечению безопасности». В настоящее время в Афганистане происходит увеличение числа зараженных вирусом COVID-19: по данным Минздрава страны, в различных афганских провинциях зарегистрировано уже более 930 граждан больных коронавирусом.
«Миссия «Решительная поддержка» продолжает оказывать помощь и содействие нашим афганским партнерам, - говорится в заявлении представительства НАТО в Афганистане по случаю доставки противоэпидемических грузов для полицейских Панджшера и Парвана. - Мы поддерживаем их, поскольку они обеспечивают безопасность афганского народа». Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разнообразная поддержка афганских сил безопасности остается приоритетом для НАТО, и что «Талибан» (организация запрещена в РФ) не одержит военной победы в Афганистане.
Андрей Серенко.
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