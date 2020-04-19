0
0
27
НОВОСТИ

В Институте Пастера назвали сроки начала испытаний вакцины от COVID-19

20:10 19.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вакцина от коронавируса, которая разрабатывается во французском Институте Пастера, должна пройти испытания на человеке этим летом. Об этом сообщила на правительственном брифинге инфекционист больницы Красного Креста Лиона профессор Флоранс Адер.

"В мире разрабатывается очень много вакцин. В частности, исследование ведет Институт Пастера, где была разработана вакцина, испытания которой на человеке начнутся этим летом", - рассказала она.

"Когда мы лучше узнаем, как функционирует вирус и как он взаимодействует с организмом, мы сможем разработать специализированную стратегию лечения. Мы сможем разработать новые, особые медикаменты против вируса, так называемого второго поколения. И, конечно же, вакцину или вакцины, которые будут способствовать выработке настолько специфичной реакции иммунной системы, что она будет направлена строго на этот вирус", - пояснила Адер.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:18 19.04.2020
Выставка мультимедийного проекта «Дорога памяти» будет пополнена экспонатами ДОСААФ
0
22
17:53 19.04.2020
НАТО защищает афганскую полицию от коронавируса
0
225
16:30 19.04.2020
Танки "Армата" испытывали в Сирии, на них есть заказы из-за рубежа - Мантуров
0
388
16:15 19.04.2020
Что за письмо получил Трамп от Ким Чен Ына, если тот его не отправлял?
0
347
16:10 19.04.2020
Колебания цен на продукты в РФ очень несущественные - Мантуров
0
341
14:50 19.04.2020
Лукашенко: Очередные выборы в нашей стране пройдут абсолютно честно и порядочно
0
408
14:35 19.04.2020
Страхи перед советской империей в постсоветских странах постепенно уходит, - считает Путин
0
458
14:20 19.04.2020
Орешкин: Мы получим очень серьезные негативные цифры по второму кварталу
0
457
13:57 19.04.2020
Песков: Наверное, в течение недели какие-то надо будет принимать решения о дальнейшем режиме
0
525
11:45 19.04.2020
Данные по распространению коронавируса в мире на 19 апреля 2020 г
0
679

Возврат к списку