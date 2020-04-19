В Институте Пастера назвали сроки начала испытаний вакцины от COVID-19
20:10 19.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вакцина от коронавируса, которая разрабатывается во французском Институте Пастера, должна пройти испытания на человеке этим летом. Об этом сообщила на правительственном брифинге инфекционист больницы Красного Креста Лиона профессор Флоранс Адер.
"В мире разрабатывается очень много вакцин. В частности, исследование ведет Институт Пастера, где была разработана вакцина, испытания которой на человеке начнутся этим летом", - рассказала она.
"Когда мы лучше узнаем, как функционирует вирус и как он взаимодействует с организмом, мы сможем разработать специализированную стратегию лечения. Мы сможем разработать новые, особые медикаменты против вируса, так называемого второго поколения. И, конечно же, вакцину или вакцины, которые будут способствовать выработке настолько специфичной реакции иммунной системы, что она будет направлена строго на этот вирус", - пояснила Адер.
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