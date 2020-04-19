Выставка мультимедийного проекта «Дорога памяти» будет пополнена экспонатами ДОСААФ

20:18 Источник: НГ-Online

Выставка мультимедийного проекта «Дорога памяти», расположенная на территории Главного храма ВС РФ в честь Воскресения Христова и во славу защитников Отечества, открытие которого планируется ко Дню Победы, будет пополнена экспонатами, предоставленными ДОСААФ. О том, что сбор их уже ведется, сообщил статс-секретарь - заместитель председателя оборонного общества генерал-лейтенант Николай Стаськов.

«В ДОСААФ России начался сбор экспонатов, обнаруженных в ходе поисковых работ на местах сражений Великой Отечественной войны. Мы планируем передать их в парк «Патриот» для размещения в уличной и внутренней экспозициях проекта «Дорога памяти», - заявил генерал.

Он рассказал, что предметы, которые будут переданы в мемориальный комплекс Главного военного храма, были обнаружены в ходе поисков останков советских военнослужащих, погибших во время ВОВ в труднодоступных районах на большом удалении от населенных пунктов, в лесах и заболоченной местности. Стаськов сказал, что только в 2019 году поисковыми экспедициями оборонного общества найдены останки 1711 военнослужащих. Имена 75 погибших смогли восстановить, сведения о них предоставлены родственникам.

Для экспозиции уже подготовлено снаряжение военнослужащих, погибших в боях во время проведения Ржевско-Сычевской стратегической наступательной операции, сообщается в пресс-релизе Управления информации и коммуникаций ДОСААФ России.

Ржевско-Сычевская операция Калининского и Западного фронтов, направленная на уничтожение основных сил немецкой группы армий «Центр» привела к изматывающим боям с обеих сторон. После переломной битвы под Москвой в 1941 году, контрнаступления и общего наступления советских войск план Гитлера «Барбаросса» по захвату СССР за 12 недель провалился, и немецкие части были отброшены от столицы на 100-250 км. В 1942 году на ржевском направлении левым крылом Калининского фронта командовал генерал-полковник И.С. Конев, на сычевском направлении правое крыло Западного фронта возглавлял руководитель операции генерал армии Г.К. Жуков. Бои на периметре Ржевско-Вяземского выступа по ожесточенности и потерям сравнивали со Сталинградской битвой. Эта операция стала одной из самых кровопролитных. В Московской, Калининской, Тульской, Смоленской областях, под Вязьмой, Сычевкой, Ржевом погибли сотни тыс. военнослужащих, многие пропали без вести. Из почти 5,5 тыс. домов в городе Ржев уцелело менее 300.

Поэт Александр Твардовский в стихотворении «Я убит подо Ржевом» написал:

«Летом, в сорок втором,

Я зарыт без могилы…

...Я убит подо Ржевом,

Тот еще под Москвой.

Где-то, воины, где вы,

Кто остался живой?»

Розыск останков погибших во время ВОВ в течение многих послевоенных лет ведут группы поисковиков. Найденных и поднятых бойцов они перезахоранивают, записывают обстоятельства обнаружения, состояние останков, точное место гибели и прочие важные для учета сведения.

По словам Николая Стаськова, участники поисковых отрядов региональных отделений ДОСААФ и поисковики, взаимодействующие с оборонным обществом, в настоящее время занимаются подбором экспонатов для мультимедийного проекта. Собранные материалы будут увековечены в галерее «Дороги памяти», длина которой 1418 метров, и каждый шаг расскажет о 1418 днях и ночах той страшной войны, о героях тех лет, отдавших свои жизни за победу и мирную жизнь следующих поколений.

Ирина Дронина

