Президент Чехии считает, что границы следует открыть не раньше, чем через год
07:30 20.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Чехии Милош Земан считает, что границы республики, закрытые в марте из-за эпидемии коронавируса, следует открыть не раньше, чем через год. Об этом он заявил в воскресенье в интервью пражской радиостанции "Частота-1".
"Границы [Чехии] должны оставаться закрытыми в течение одного года, - отметил глава государства. - Мой взгляд [на эту проблему] не меняется".
Земан считает, что в случае полного снятия ограничений на въезд и выезд из республики есть опасность, что в нее снова проникнет коронавирус.
Между тем министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек сообщил, что правительство планирует в понедельник рассмотреть вопрос об открытии национальных границ для чешских предпринимателей, направляющихся на переговоры к зарубежным партнерам. Затем ограничения на свободный выезд и въезд в страну, по его словам, предполагается снимать постепенно. На первом этапе наиболее вероятна их отмена со Словакией и Австрией.
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