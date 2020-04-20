У США есть около 10 тыс. ИВЛ и они готовы поставить их другим странам - Трамп

07:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал возможность поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) американского производства с лидерами примерно шести стран.

По его словам, США на данный момент располагают стратегическим запасом аппаратов ИВЛ в количестве около 10 тыс. штук. "Мы будем пополнять резервы отдельных штатов, <...> но, помимо этого, мы будем помогать другим странам, - указал Трамп. - У меня было около шести телефонных разговоров с лидерами других стран, и они (аппараты ИВЛ - прим. ТАСС) нужны им. Они сложные в производстве, но мы их сделали".



