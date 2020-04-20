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Исследование: Их-за пандемии авиакомпании используют только половину своего авиапарка

07:50 20.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Авиакомпании по всему миру в период пандемии коронавируса вывели из эксплуатации более 17 тысяч самолетов, или 49% всего своего авиапарка. Об этом говорится в исследовании компании Boston Consulting Group (BCG) "COVID-19: Потенциальное влияние и последствия для рынка туризма и путешествий", которое имеется в распоряжении ТАСС.

В работе отмечается, что на начало апреля перевозчики отправили на хранение более 4,25 тыс. региональных, свыше 9,4 тыс. узкофюзеляжных и более 3,4 тыс. широкофюзеляжных самолетов. "Почти половина всего коммерческого авиапарка находится на хранении из-за сокращения полетов", - говорится в исследовании.

Ровно три месяца назад, 20 января, во всем мире простаивали примерно 4 тыс. самолетов.

"Заполняемость самолетов по всему миру упала на 65%. Абсолютно во всех регионах снижение превысило 50%, но сильнее всего оно заметно в Европе - показатель снизился на 86%", - рассказал управляющий директор и партнер в московском офисе BCG Николай Яковлев.

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