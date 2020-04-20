Исследование: Их-за пандемии авиакомпании используют только половину своего авиапарка
07:50 20.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Авиакомпании по всему миру в период пандемии коронавируса вывели из эксплуатации более 17 тысяч самолетов, или 49% всего своего авиапарка. Об этом говорится в исследовании компании Boston Consulting Group (BCG) "COVID-19: Потенциальное влияние и последствия для рынка туризма и путешествий", которое имеется в распоряжении ТАСС.
В работе отмечается, что на начало апреля перевозчики отправили на хранение более 4,25 тыс. региональных, свыше 9,4 тыс. узкофюзеляжных и более 3,4 тыс. широкофюзеляжных самолетов. "Почти половина всего коммерческого авиапарка находится на хранении из-за сокращения полетов", - говорится в исследовании.
Ровно три месяца назад, 20 января, во всем мире простаивали примерно 4 тыс. самолетов.
"Заполняемость самолетов по всему миру упала на 65%. Абсолютно во всех регионах снижение превысило 50%, но сильнее всего оно заметно в Европе - показатель снизился на 86%", - рассказал управляющий директор и партнер в московском офисе BCG Николай Яковлев.
НОВОСТИ
- 08:30 20.04.2020
- Экономическая глобализация продемонстрировала минусы на фоне пандемии - Трамп
- 08:10 20.04.2020
- Из-за пандемии около 70 тыс. студентов могут остаться без работы - АСИ
- 07:40 20.04.2020
- У США есть около 10 тыс. ИВЛ и они готовы поставить их другим странам - Трамп
- 07:30 20.04.2020
- Президент Чехии считает, что границы следует открыть не раньше, чем через год
- 20:18 19.04.2020
- Выставка мультимедийного проекта «Дорога памяти» будет пополнена экспонатами ДОСААФ
- 20:10 19.04.2020
- В Институте Пастера назвали сроки начала испытаний вакцины от COVID-19
- 17:53 19.04.2020
- НАТО защищает афганскую полицию от коронавируса
- 16:30 19.04.2020
- Танки "Армата" испытывали в Сирии, на них есть заказы из-за рубежа - Мантуров
- 16:15 19.04.2020
- Что за письмо получил Трамп от Ким Чен Ына, если тот его не отправлял?
- 16:10 19.04.2020
- Колебания цен на продукты в РФ очень несущественные - Мантуров
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать