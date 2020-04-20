Из-за пандемии около 70 тыс. студентов могут остаться без работы - АСИ

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Агентство стратегических инициатив (АСИ) просит правительство РФ предусмотреть возможность создания дополнительных рабочих мест в вузах для студентов в связи с тем, что около 70 тыс. учащихся рискуют остаться без работы из-за ситуации с коронавирусом. Об этом говорится в письме гендиректора АСИ Светланы Чупшевой председателю правительства России Михаилу Мишустину, которое содержит предложения по мерам поддержки рынка труда и занятости.

"Около 70 тыс. студентов могут находиться в зоне риска - это студенты, работающие в сфере услуг и на вспомогательных работах (курьер, секретарь), из них наиболее большая группа - это студенты бакалавриата 2-5 курсов. Снижению рисков, связанных с потерей студентами работы в сфере услуг, а соответственно и доходов, может способствовать стимулирование реализации вузами специальных механизмов трудоустройства студентов, оказавшихся в сложной жизненной ситуации в связи с кризисом, в высших учебных заведениях", - отмечается в письме, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.

"Возрастает необходимость включения в процессы перехода на дистанционное образование студентов в качестве "цифровых ассистентов". Студенты также могут участвовать в анализе собираемой в ходе онлайн-обучения информации", - уточняется в письме.

Другое направление продуктивной поддержки студентов, оказавшихся в трудных условиях, может быть реализовано через программы развития предпринимательства, полагают в АСИ. К числу таких мер, как указано в письме, возможно отнести субсидии для студентов в размере до 150 тыс. рублей на проект в социальной или IT-сфере.