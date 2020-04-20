Экономическая глобализация продемонстрировала минусы на фоне пандемии - Трамп

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вспышка нового коронавируса продемонстрировала среди прочего минусы экономической глобализации. Такое мнение выразил в воскресенье на брифинге для журналистов в Белом доме президент США Дональд Трамп.

"<...> Мы возвращаем производственно-сбытовые цепочки на родину. Мы многое узнали о производственно-сбытовых цепочках. Мы поняли, что товары хорошо производить в США", - сказал руководитель американской администрации. По его словам, "производственно-сбытовые цепочки кажутся замечательными, но если одна страна сталкивается с проблемой, то летит вся цепочка". "Я долгое время об этом твердил. <...> Мы усвоили хороший урок", - отметил Трамп.

"Эта пандемия, - убежден американский лидер, - подчеркнула важность <...> наших производственно-сбытовых цепочек, возвращения их в Соединенные Штаты, где им самое место <...>". "Что произойдет, если война, а <...> половину ваших припасов предоставляют другие страны? Кому такое пришло в голову?! Глобалистам. Такое не работает. Безусловно, не работает в тяжелые времена, <...> опасные времена", - подчеркнул хозяин Белого дома.