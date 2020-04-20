С помощью IT-технологий совершается более половины мошенничеств в РФ - МВД

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Преступления с использованием IT-технологий составляют более половины всех совершаемых в России мошенничеств, в частности, с банковскими картами. Как сообщили в пресс-центре МВД, отвечая на запрос ТАСС, в министерстве в связи с этим призывают россиян никому не сообщать реквизиты своей карты.

"Более половины от всех совершенных мошенничеств составляют преступления с использованием информационно- телекоммуникационных технологий", - сказал собеседник агентства.

По его словам, нередко владельцам банковских карт приходят сообщения с текстом: "Ваша банковская карта заблокирована". Мошенники предлагают бесплатно позвонить на определенный номер для получения подробной информации, а когда гражданин звонит по указанному телефону, ему сообщают о том, что на сервере, отвечающем за обслуживание карты, произошел сбой, а затем просят сообщить номер карты и пин- код для ее перерегистрации. Как только потерпевший их сообщает, преступники получают возможность управлять счетом. "Нельзя сообщать реквизиты карты никому", - подчеркнул собеседник агентства.

Также он отметил, что ни одна организация, включая банк, не вправе требовать пин-код, а для того, чтобы проверить поступившую информацию о блокировании карты, необходимо позвонить в клиентскую службу поддержки банка.