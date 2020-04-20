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НОВОСТИ

Данные по заразившимся коронавирусом на утро 20 апреля

09:00 20.04.2020 Источник: Lenta.ru

Обновлены данные по ситуации с коронавирусом в мире. Информацию по состоянию на утро 20 апреля публикует проект университета Джонса Хопкинса.

На этот момент общее число заразившихся достигло 2 404 071. За прошедшие сутки количество инфицированных увеличилось на 74,5 тысячи человек. Антилидерами по числу заражений остаются США (759,5 тысячи), Испания (198,6 тысячи), Италия (178,9 тысячи), Франция (154 тысячи), Германия (145,7 тысячи) и Великобритания (121,1 тысячи).

С начала пандемии умерли 165 229 человек, выздоровели более 624 тысяч пациентов.

В России всего зафиксировано 42 853 случаев заражения. За последние сутки выявлено более 6 тысяч инфицированных. Всего с начала эпидемии выздоровели 3 291 человек, число скончавшихся составило 389.

Ранее российский инфекционист Владимир Никифоров назвал коронавирус «странным». По его словам, этот вирус не следует канонам классической эпидемиологии, классического патогенеза ОРВИ. Он пояснил, что врачи не понимают несоответствие состояния больного и его самочувствия: анализы говорят, что «пациент должен быть как минимум в реанимации, а он может себя чувствовать вполне хорошо».  Lenta.Ru

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