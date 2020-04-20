С начала марта россияне забрали из банков почти триллион рублей наличными

10:05 Источник: Эхо Москвы

Россияне с начала марта забрали из банков наличными почти триллион рублей. Причем массовые снятия денег, как обратило внимание агентство Bloomberg, происходили после выступлений президента Владимира Путина, где тот говорил о новых мерах по борьбе с коронавирусом.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету Елена Перминова считает причиной этого панические настроения. По мнению Перминовой, меры, которые принимает правительство, достаточны. Эхо Москвы