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НОВОСТИ

С начала марта россияне забрали из банков почти триллион рублей наличными

10:05 20.04.2020 Источник: Эхо Москвы

Россияне с начала марта забрали из банков наличными почти триллион рублей. Причем массовые снятия денег, как обратило внимание агентство Bloomberg, происходили после выступлений президента Владимира Путина, где тот говорил о новых мерах по борьбе с коронавирусом.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету Елена Перминова считает причиной этого панические настроения. По мнению Перминовой, меры, которые принимает правительство, достаточны.  Эхо Москвы

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