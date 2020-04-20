Опасное половодье в ближайшие дни ожидается в ряде регионов России - Вильфанд
10:20 20.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Повышение уровня воды до опасных отметок прогнозируется в ближайшее время в Алтайском крае, Приморье и нескольких регионах центра Европейской части России. Об этом ТАСС сообщил в понедельник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Сейчас идут активные процессы, связанные с гидрологическим половодьем. Наиболее заметные события в Алтайском крае: там уровень воды может повышаться до опасных отметок, подтапливая дороги и дома, стоящие около поймы. Еще в Приморье в связи с осадками, которые прогнозируются 20-21 числа, интенсивный приток воды. Там возможно повышение воды в реках на 20-80 см с выходом из берегов", - сказал он.
По словам Вильфанда, также повышение уровня воды на 20-70 см прогнозируется на реках в центре Европейской части России: в Костромской, Нижегородской, Кировской, Ульяновской, Свердловской областях, Пермском крае.
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