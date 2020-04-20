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Число заразившихся коронавирусом в РФ превысило 47,1 тыс. человек

11:00 20.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 4 268 человек и сейчас составляет 47 121 во всех регионах страны. Выздоровели на данный момент 3 446 человек, 405 человек умерли, сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"В России нарастающим итогом зарегистрирован 47 121 случай (+10%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 155 человек, за весь период - 3 446. За сутки умерли 44 пациента с коронавирусом. За весь период по России умерли 405 человек", - говорится в сообщении штаба. Отмечается, что 1 935 (45,3%) случаев из новых зафиксированных выявлены как контактные, не имеющие симптомов. 

Новые 2 026 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, всего в столице на данный момент 26 352 инфицированных. Об этом в понедельник сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

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