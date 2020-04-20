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Еще 75 пациентов выздоровели после коронавируса в Москве, число вылечившихся достигло 1838

11:20 20.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число выздоровевших после коронавируса в Москве выросло до 1838, за сутки вылечились еще 75 человек. Об этом сообщила в понедельник заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 75 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 1838 ", - сказала заммэра.

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