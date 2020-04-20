0
0
159
НОВОСТИ

Трамп заявил о готовности помочь Ирану в борьбе с коронавирусом

11:32 20.04.2020 Источник: РБК

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал поставки аппаратов искусственной вентиляции легких с лидерами шести стран. Об этом он сообщил на брифинге, трансляцию которого вел телеканал C-SPAN.

«Мы будем посылать большие партии в Мексику. Они очень в них нуждаются. У нас было около шести телефонных разговоров с лидерами других стран», — сказал он.

Трамп отметил, что также готов помочь Ирану, если Тегеран об этом попросит. «Если бы Иран нуждался в помощи в этом вопросе, я был бы готов сделать что-то, если они этого захотят. Если они попросят об этом, я буду готов», — отметил он.  РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:00 20.04.2020
Россияне все чаще спрашивают в интернете, чем занять себя на карантине - исследование
0
30
12:32 20.04.2020
Путин проведет совещание по санитарно- эпидемиологической обстановке в РФ - Песков
0
88
12:20 20.04.2020
Президент Бразилии вышел на митинг вопреки рекомендациям оставаться дома
0
106
12:05 20.04.2020
За сутки в России умерли 44 человека с коронавирусом
0
129
12:00 20.04.2020
Парадные расчеты, тренировавшиеся в Алабине, поместят в двухнедельный карантин - МО РФ
0
134
11:20 20.04.2020
Еще 75 пациентов выздоровели после коронавируса в Москве, число вылечившихся достигло 1838
0
166
11:05 20.04.2020
Губернатор Псковской области попросил перенести весенний призыв на июнь
0
192
11:00 20.04.2020
Число заразившихся коронавирусом в РФ превысило 47,1 тыс. человек
0
199
10:32 20.04.2020
США пожаловались на перехват своего самолета российским Су-35
0
274
10:20 20.04.2020
Опасное половодье в ближайшие дни ожидается в ряде регионов России - Вильфанд
0
228

Возврат к списку