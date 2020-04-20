Трамп заявил о готовности помочь Ирану в борьбе с коронавирусом

11:32 Источник: РБК

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал поставки аппаратов искусственной вентиляции легких с лидерами шести стран. Об этом он сообщил на брифинге, трансляцию которого вел телеканал C-SPAN.

«Мы будем посылать большие партии в Мексику. Они очень в них нуждаются. У нас было около шести телефонных разговоров с лидерами других стран», — сказал он.

Трамп отметил, что также готов помочь Ирану, если Тегеран об этом попросит. «Если бы Иран нуждался в помощи в этом вопросе, я был бы готов сделать что-то, если они этого захотят. Если они попросят об этом, я буду готов», — отметил он. РБК