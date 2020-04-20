Трамп заявил о готовности помочь Ирану в борьбе с коронавирусом
11:32 20.04.2020 Источник: РБК
Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал поставки аппаратов искусственной вентиляции легких с лидерами шести стран. Об этом он сообщил на брифинге, трансляцию которого вел телеканал C-SPAN.
«Мы будем посылать большие партии в Мексику. Они очень в них нуждаются. У нас было около шести телефонных разговоров с лидерами других стран», — сказал он.
Трамп отметил, что также готов помочь Ирану, если Тегеран об этом попросит. «Если бы Иран нуждался в помощи в этом вопросе, я был бы готов сделать что-то, если они этого захотят. Если они попросят об этом, я буду готов», — отметил он. РБК
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