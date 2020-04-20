Парадные расчеты, тренировавшиеся в Алабине, поместят в двухнедельный карантин - МО РФ
12:00 20.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военнослужащие парадных расчетов возвращаются с подмосковного полигона Алабино в пункты постоянной дислокации, где будут помещены в двухнедельный карантин. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"В соответствии с решением о переносе сроков проведения военного парада на Красной площади организовано убытие воинских команд в пункты постоянной дислокации. <...> По прибытии военнослужащих в места постоянной дислокации все военнослужащие, принимавшие участие в тренировках, будут помещены на двухнедельный карантин", - сказали в Минобороны.
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