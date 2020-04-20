12:05 Источник: Интерфакс

За сутки в России умерли 44 человека с коронавирусом, а всего число летальных исходов достигло 405, сообщает оперштаб.

"За сутки подтверждено 44 летальных случая с коронавирусом, Москва - 28", - говорится в сообщении оперштаба в понедельник.

За весь период по России умерли 405 человек.