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За сутки в России умерли 44 человека с коронавирусом

12:05 20.04.2020 Источник: Интерфакс

За сутки в России умерли 44 человека с коронавирусом, а всего число летальных исходов достигло 405, сообщает оперштаб.

"За сутки подтверждено 44 летальных случая с коронавирусом, Москва - 28", - говорится в сообщении оперштаба в понедельник.

За весь период по России умерли 405 человек.

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