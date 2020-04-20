0
0
93
НОВОСТИ

Президент Бразилии вышел на митинг вопреки рекомендациям оставаться дома

12:20 20.04.2020 Источник: Эхо Москвы

Президент Бразилии Жаир Болсонару вышел на митинг вопреки рекомендациям оставаться дома. Несколько сотен человек вышли на улицу, чтобы выразить протест против карантина. Болсонару считает, что для большинства вирус не опаснее легкой простуды. Впрочем, во время митинга президент из-за кашля был вынужден несколько раз прерывать свое выступление, — отмечает агентство «Франс-Пресс».  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:00 20.04.2020
Россияне все чаще спрашивают в интернете, чем занять себя на карантине - исследование
0
30
12:32 20.04.2020
Путин проведет совещание по санитарно- эпидемиологической обстановке в РФ - Песков
0
88
12:05 20.04.2020
За сутки в России умерли 44 человека с коронавирусом
0
129
12:00 20.04.2020
Парадные расчеты, тренировавшиеся в Алабине, поместят в двухнедельный карантин - МО РФ
0
134
11:32 20.04.2020
Трамп заявил о готовности помочь Ирану в борьбе с коронавирусом
0
169
11:20 20.04.2020
Еще 75 пациентов выздоровели после коронавируса в Москве, число вылечившихся достигло 1838
0
166
11:05 20.04.2020
Губернатор Псковской области попросил перенести весенний призыв на июнь
0
192
11:00 20.04.2020
Число заразившихся коронавирусом в РФ превысило 47,1 тыс. человек
0
199
10:32 20.04.2020
США пожаловались на перехват своего самолета российским Су-35
0
274
10:20 20.04.2020
Опасное половодье в ближайшие дни ожидается в ряде регионов России - Вильфанд
0
228

Возврат к списку