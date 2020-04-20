0
0
0
НОВОСТИ

Россияне все чаще спрашивают в интернете, чем занять себя на карантине - исследование

13:00 20.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россияне все чаще интересуются в интернете, чем занять себя на самоизоляции, как организовать удаленную работу, а также про пособия по безработице. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе "Яндекса".

В последний месяц люди, очевидно, стали больше интересоваться гигиеной и средствами защиты от вируса: мытьем рук, масками, антисептиками. Подскочил, а затем упал интерес к покупке народных средств: имбиря и куркумы.

На фоне изоляции люди стали интересоваться тем, о чем раньше вряд ли подумали бы: например виртуальными барами, прокатом собак, жонглированием, оригами, медитацией. Необычно часто за последнее время "Яндекс" спрашивали "когда все это закончится".

Традиционно высокий спрос на запросы "чем заняться" и "доставка", при этом падает интерес к схемам метро и "завязать галстук". Также из данных "Яндекса" следует, что растет интерес к чтению, игре в компьютерные игры, онлайн- концертам, домашним физическим упражнениям. Падает число таких запросов, как "купить айфон", "купить чемодан".

Стремительный рост показали запросы "пособия по безработице", а спрос на вакансии, напротив, упал. Люди стали меньше спрашивать про будильники, но чаще - про то, как организовать удаленную работу.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:32 20.04.2020
Путин проведет совещание по санитарно- эпидемиологической обстановке в РФ - Песков
0
88
12:20 20.04.2020
Президент Бразилии вышел на митинг вопреки рекомендациям оставаться дома
0
106
12:05 20.04.2020
За сутки в России умерли 44 человека с коронавирусом
0
129
12:00 20.04.2020
Парадные расчеты, тренировавшиеся в Алабине, поместят в двухнедельный карантин - МО РФ
0
134
11:32 20.04.2020
Трамп заявил о готовности помочь Ирану в борьбе с коронавирусом
0
169
11:20 20.04.2020
Еще 75 пациентов выздоровели после коронавируса в Москве, число вылечившихся достигло 1838
0
166
11:05 20.04.2020
Губернатор Псковской области попросил перенести весенний призыв на июнь
0
192
11:00 20.04.2020
Число заразившихся коронавирусом в РФ превысило 47,1 тыс. человек
0
199
10:32 20.04.2020
США пожаловались на перехват своего самолета российским Су-35
0
274
10:20 20.04.2020
Опасное половодье в ближайшие дни ожидается в ряде регионов России - Вильфанд
0
228

Возврат к списку