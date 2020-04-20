Россияне все чаще спрашивают в интернете, чем занять себя на карантине - исследование

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россияне все чаще интересуются в интернете, чем занять себя на самоизоляции, как организовать удаленную работу, а также про пособия по безработице. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе "Яндекса".

В последний месяц люди, очевидно, стали больше интересоваться гигиеной и средствами защиты от вируса: мытьем рук, масками, антисептиками. Подскочил, а затем упал интерес к покупке народных средств: имбиря и куркумы.

На фоне изоляции люди стали интересоваться тем, о чем раньше вряд ли подумали бы: например виртуальными барами, прокатом собак, жонглированием, оригами, медитацией. Необычно часто за последнее время "Яндекс" спрашивали "когда все это закончится".

Традиционно высокий спрос на запросы "чем заняться" и "доставка", при этом падает интерес к схемам метро и "завязать галстук". Также из данных "Яндекса" следует, что растет интерес к чтению, игре в компьютерные игры, онлайн- концертам, домашним физическим упражнениям. Падает число таких запросов, как "купить айфон", "купить чемодан".

Стремительный рост показали запросы "пособия по безработице", а спрос на вакансии, напротив, упал. Люди стали меньше спрашивать про будильники, но чаще - про то, как организовать удаленную работу.