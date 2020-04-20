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Путин проведет совещание по санитарно- эпидемиологической обстановке в РФ - Песков

12:32 20.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в понедельник ознакомится с прогнозами экспертов по развитию ситуации с коронавирусом в РФ, обсудит эффективность предпринимаемых мер и режим профилактики.

"У президента запланировано достаточно большое совещание в режиме видеоконференции по санитарно- эпидемиологической обстановке в России", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, во встрече примут участие "ведущие эксперты".

По словам Пескова, предстоит "понять, насколько эффективны предпринимаемые меры по борьбе с инфекцией, получить прогнозы развития ситуации, поговорить о том, насколько эффективны методы лечения новой коронавирусной инфекции и о режимах профилактики".

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