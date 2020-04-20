Врио главы Архангельской области выступил против строительства экотехнопарка "Шиес"

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский выступил против строительства экотехнопарка "Шиес", который планировали разместить в регионе.

"Я этот проект не поддерживаю (…) и поддерживать не буду", - сказал Цыбульский в понедельник на онлайн пресс- конференции.

