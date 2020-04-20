Ростех увеличит поставки ИВЛ регионам до 6,7 тыс. аппаратов по контракту на 7,5 млрд руб.

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Концерн "Радиоэлектронные технологии" (входит в Ростех) за два - три месяца намерен поставить регионам РФ 6,7 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) - на 1 тыс. больше, чем планировалось. При этом цена контракта в 7,5 млрд рублей сохранится, говорится в сообщении Ростеха. Соответствующий договор 15 апреля концерн заключил с Минпромторгом РФ.

"Согласно распоряжению правительства от 21 марта 2020 года, КРЭТ должен был произвести и поставить не менее 5700 единиц оборудования на сумму 7,5 млрд рублей. В соответствии с договором, заключенным с Минпромторгом, для нужд здравоохранения будет выпущено 6711 аппаратов ИВЛ. Таким образом, объем отгрузки увеличится на 18%, а отпускная цена на поставляемую государству технику будет снижена до 1,11 млн рублей за единицу", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в Ростехе, госкорпорация рассчитывает выполнить заказ в течение двух - трех месяцев.