В Москве около 60 выздоровевших от COVID-19 стали донорами плазмы для лечения коронавируса

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пациентам с COVID-19 проводят процедуры переливания плазмы крови доноров, которые уже прошли лечение в столице от коронавирусной инфекции и выздоровели. Об этом сообщила в понедельник заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"По предложению Клинического комитета в Москве начали использовать новый метод борьбы с коронавирусом. Мы обратились к выздоровевшим с просьбой стать донорами плазмы для тех пациентов, которые еще находятся на лечении в больницах. Люди начали откликаться, и на сегодняшний день в Москве такими донорами стали уже 60 человек", - сказала Ракова.