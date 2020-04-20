0
0
134
НОВОСТИ

В Москве около 60 выздоровевших от COVID-19 стали донорами плазмы для лечения коронавируса

13:32 20.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пациентам с COVID-19 проводят процедуры переливания плазмы крови доноров, которые уже прошли лечение в столице от коронавирусной инфекции и выздоровели. Об этом сообщила в понедельник заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"По предложению Клинического комитета в Москве начали использовать новый метод борьбы с коронавирусом. Мы обратились к выздоровевшим с просьбой стать донорами плазмы для тех пациентов, которые еще находятся на лечении в больницах. Люди начали откликаться, и на сегодняшний день в Москве такими донорами стали уже 60 человек", - сказала Ракова.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:40 20.04.2020
РФ нужно сократить срок прохождения через плато по заболеваемости коронавирусом - Путин
0
0
14:32 20.04.2020
Распространение эпидемии продолжается, но ее удалось сдержать - Путин
0
30
14:20 20.04.2020
Жителям Подмосковья до 22 апреля нужно внести в цифровой пропуск номер "Стрелки", "Тройки" или социальной карты
0
59
14:12 20.04.2020
МВД Украины объявило об "антидиверсионной операции" в зоне Чернобыля в связи с пожарами
0
80
14:00 20.04.2020
Больница Екатеринбурга закрыта из-за предварительного диагноза "коронавирус" у 78 человек
0
95
13:20 20.04.2020
Ростех увеличит поставки ИВЛ регионам до 6,7 тыс. аппаратов по контракту на 7,5 млрд руб.
0
140
13:05 20.04.2020
Врио главы Архангельской области выступил против строительства экотехнопарка "Шиес"
0
148
13:00 20.04.2020
Россияне все чаще спрашивают в интернете, чем занять себя на карантине - исследование
0
158
12:32 20.04.2020
Путин проведет совещание по санитарно- эпидемиологической обстановке в РФ - Песков
0
186
12:20 20.04.2020
Президент Бразилии вышел на митинг вопреки рекомендациям оставаться дома
0
215

Возврат к списку