В Москве около 60 выздоровевших от COVID-19 стали донорами плазмы для лечения коронавируса
13:32 20.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пациентам с COVID-19 проводят процедуры переливания плазмы крови доноров, которые уже прошли лечение в столице от коронавирусной инфекции и выздоровели. Об этом сообщила в понедельник заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"По предложению Клинического комитета в Москве начали использовать новый метод борьбы с коронавирусом. Мы обратились к выздоровевшим с просьбой стать донорами плазмы для тех пациентов, которые еще находятся на лечении в больницах. Люди начали откликаться, и на сегодняшний день в Москве такими донорами стали уже 60 человек", - сказала Ракова.
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