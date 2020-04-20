Больница Екатеринбурга закрыта из-за предварительного диагноза "коронавирус" у 78 человек

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Городская больница №1 в Екатеринбурге закрыта на карантин после того, как у 78 пациентов и врачей предварительно подтвердился коронавирус. Об этом сообщил в понедельник губернатор региона Евгений Куйвашев.

"В Екатеринбурге в городской больнице №1 у 78 пациентов и врачей по итогам первого анализа была предварительно подтверждена новая коронавирусная инфекция. Сейчас результаты проходят проверку в ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области. <…> Медучреждение закрыто на карантин", - написал губернатор в своем аккаунте в Instagram.