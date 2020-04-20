МВД Украины объявило об "антидиверсионной операции" в зоне Чернобыля в связи с пожарами
14:12 20.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские силовики начали операцию в лесах зоны отчуждения Чернобыльской АЭС по предотвращению пожаров, одна из попыток поджога сухой травы была пресечена. Об этом в понедельник сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Он отметил, что в воскресенье во время вечернего мониторингового облета в Чернобыльской зоне были обнаружены четыре охваченных огнем участка на площади около 100 квадратных метров.
Министр заверил, что огонь был ликвидирован, и пообещал, что будут приняты меры в отношении поджигателей. "Полиция уже занимается этим и другими инцидентами. Создал специальную группу МВД, Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу", - написал Аваков на своей странице в "Фейсбуке".
Кроме того, министр сообщил, что ситуация в зоне отчуждения остается пожароопасной. Он напомнил, что спасателям удалось локализовать один из четырех участков тления древесины, однако признал, что сильный ветер в Киевской области ухудшает прогноз по дальнейшему распространению огня. "Прогноз ветра на сегодня для тушения пожара не очень хороший - возможно до 15-20 м/с. Это сильный ветер, огонь может распространяться рывками, прорываясь на новые участки, и это риски", - написал он.
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