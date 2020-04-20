В Красноярске и Екатеринбурге не будут демонтировать скульптуры чехословацким легионерам

15:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Красноярске и Екатеринбурге не будут демонтировать скульптуры после переноса памятника Коневу в Праге. Такое же мнение выразили власти Кунгура.

В начале апреля монумент демонтировали, чешские ветераны назвали такое решение кощунством. По факту сноса скульптуры Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Осквернение символов воинской славы, совершённое публично».

В пресс-службе администрации Красноярска сообщили радиостанции «Говорит Москва», что не будут убирать мемориал чехословацким легионерам на Троицком кладбище.

«Вопрос вообще не рассматривался. Там мемориал, уж место захоронения однозначно не будет пострадавшим».

Пресс-секретарь мэра Екатеринбурга Виктория Мкртчян в интервью «Говорит Москва» заявила, что власти не готовы убирать памятники в ответ на такие действия со стороны Чехии.

«Нет, не готовы».

В пресс-службе администрации Кунгура рассказали радиостанции «Говорит Москва», что не будут переносить монумент.

«Почему его должны убирать, если его поставили? Переносить мы однозначно ничего не будем».

В Кунгуре мемориал чехословацким воинам открыли в 2012 году на территории историко-ландшафтного комплекса «Вознесенский некрополь». Памятник выполнен в форме вагона-теплушки.

Ранее стало известно, что коммунисты добиваются сноса мемориала чешским легионерам в Ульяновске в ответ на демонтаж памятника маршалу Коневу. Об этом сообщил председатель центрального комитета коммунистической партии «Коммунисты России» и зампред заксобрания Ульяновской области Максим Сурайкин в интервью «Говорит Москва».