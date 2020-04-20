Жителям Подмосковья до 22 апреля нужно внести в цифровой пропуск номер "Стрелки", "Тройки" или социальной карты

14:20

Фото пресс-службы правительства Московской области

Гражданам, живущим в Московской области и планирующим пользоваться общественным транспортом, до 22 апреля необходимо внести в цифровой пропуск номера "Стрелки", "Тройки" или социальной карты. Без номеров карт проезд будет невозможен. Данные ограничения вводятся на период с 22 апреля до 1 мая. Банковская карта и бесконтактная оплата в это время работать не будут - такой функционал на терминалах будет заблокирован.

Для первой поездки необходимо привязать транспортную или социальную карту не менее, чем за 5 часов. Это можно сделать в приложении госуслуги СтопКороновирус, предварительно обновив его в AppStore или GooglePlay. Если пропуск уже оформлен, то привязать карту можно на портале karta.gosuslugi.ru.

Если житель передвигается по Подмосковью и Москве с использованием и "Стрелки", и "Тройки", необходимо указать обе карты. Такой функционал есть на портале. Кроме того, жители области могут получить цифровой пропуск, отправив СМС по телефону 0250 с указанием номера транспортной карты.

Если нет карт "Стрелка" и "Тройка", их надо заранее приобрести, пункты продаж можно найти в Интернете. В Московской области карты "Стрелка" продаются в том числе у водителей и возможен заказ доставки на дом по горячей линии министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области 8-485-228-19-19.