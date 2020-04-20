Распространение эпидемии продолжается, но ее удалось сдержать - Путин
14:32 20.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин заявил, что распространение эпидемии новой коронавирусной инфекции продолжается, хотя за счет профилактических мер ее удалось сдержать.
"Ситуация остается сложной, распространение эпидемии, к сожалению, продолжается, число граждан, заразившихся коронавирусом, растет", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
Он констатировал, что рост наблюдается "не только в Москве, которая первая столкнулась с угрозой, но и в других регионах". "За счет профилактических мер нам все-таки удалось притормозить, сдержать этот процесс, но, к сожалению, инфекция, даже если речь идет о единичных случаях, зафиксирована уже во всех 85 субъектах Федерации", - отметил президент.
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