РФ нужно сократить срок прохождения через плато по заболеваемости коронавирусом - Путин
14:40 20.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин предупредил, что пик заболеваемости коронавирусом в РФ еще впереди. На совещании по санитарно- эпидемиологической обстановке в РФ глава государства поставил задачу сгладить рост заболеваемости.
"Пик заболеваемости еще впереди", - подчеркнул Путин, сославшись на мнение специалистов. По его словам, "нужно сделать все, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений".
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