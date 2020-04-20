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РФ нужно сократить срок прохождения через плато по заболеваемости коронавирусом - Путин

14:40 20.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин предупредил, что пик заболеваемости коронавирусом в РФ еще впереди. На совещании по санитарно- эпидемиологической обстановке в РФ глава государства поставил задачу сгладить рост заболеваемости.

"Пик заболеваемости еще впереди", - подчеркнул Путин, сославшись на мнение специалистов. По его словам, "нужно сделать все, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений".

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