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НОВОСТИ

Евреи озабочены попытками обвинить их в распространении коронавируса

15:00 20.04.2020 Источник: Интерфакс

Президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор заявил о всплеске антисемитизма, связанного с пандемией коронавируса.

"С начала пандемии COVID-19 значительно чаще стали звучать обвинения, что евреи, как индивидуально, так и коллективно, стоят за распространением вируса и получают выгоду от этой ситуации", - сказал Кантор, комментируя результаты представленного в понедельник доклада о состоянии антисемитизма в мире в 2019 и начале 2020 года.

"При этом язык и образы явственно свидетельствуют о возрождении средневековых кровавых наветов, когда евреев обвиняли в том, что они распространяют болезни, отравляют колодцы или контролируют экономику", - добавил он.

В числе тех, кто распространяет подобные теории заговора, ультраправые политики в Европе и Америке, ультраконсервативные религиозные деятели США и политические лидеры Ирана, отмечает Кантор.

По его мнению, речь идет о продолжении тенденции последних лет к неуклонному росту антисемитизма, особенно в интернете, на улицах, в основной части общества, в большой политике и СМИ.

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