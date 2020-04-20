В Зерновом союзе заявили о невозможности дефицита гречки

15:32 Источник: Интерфакс

Дефицита гречки в России не может быть в принципе, считает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

"Никакой дефицит гречки нас не ожидает в принципе, не может ожидать - запасов очень много. На текущий момент мы еще не доели порядка 300 тыс. тонн гречихи, а в пересчете на крупу это 240 тыс. тонн, - заявил Злочевский на онлайн-конференции в понедельник.

По его словам, это более чем достаточно для удовлетворения потребностей.

Злочевский сообщил, что площади под гречихой в этом году увеличены на 58 тыс. га, что даст прибавку к будущему урожаю. Дополнительные объемы останутся на внутреннем рынке, поскольку гречка практически не экспортируется, пояснил он.