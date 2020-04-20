Собянин выделил на поддержку столичного бизнеса 70 млрд рублей
15:36 20.04.2020
Принятые в Москвы три пакета мер помощи бизнесу позволят столичным предпринимателям получить поддержку на 70 млрд руб. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова, примерно 23 млрд руб. в этой сумме составят субсидии и разные формы освобождения от платежей, еще более 22 млрд руб. - отсрочки по платежам, а примерно 20-30 млрд руб. - средства, предназначенные для субсидирования процентной ставки по кредитам.
Как уже сообщала «НГ», мэр Москвы Сергей Собянин на днях подписал очередной, уже третий пакет мер поддержки московского бизнеса в связи с коронавирусом. Городские власти готовы субсидировать процентную ставку до 6% годовых по кредитам, которые были взяты предпринимателями до 15 апреля, а по новым займам - до 8%. Сумма, которую город выделит на поддержку, может быть изменена в зависимости от того, как активно станут пользоваться льготными кредитами представители малого бизнеса.
Кроме того, глава РФ Владимир Путин ранее предлагал предоставлять бизнесменам новые кредитные продукты: на пополнение оборотных средств. Ставку по подобным кредитам планируется субсидировать государством в размере ключевой ставки Банка России, и реальная стоимость кредита будет на 6% ниже относительно нынешней рыночной ставки.
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