Совет улемов ДУМ призвал мусульман не посещать мечети в месяц Рамадан

16:00 Источник: Интерфакс

Совет улемов Духовного управления мусульман РФ издал богословское заключение, посвященное особенностям священного месяца Рамадан, который наступит вечером 23 апреля и пройдет на фоне пандемии коронавируса и связанных с этим ограничений.

"В связи с текущей ситуацией, связанной с распространением коронавируса (COVID-19), а также запретом в Москве и других регионах России массовых собраний совет считает более правильным и необходимым совершение молитвы Таравих в домашних условиях", - говорится в заключении, опубликованном на сайте управления.

Исламские богословы рекомендуют в этот раз во время рамадана проводить молитву только в соборной мечети города с минимальным количеством людей, при котором коллективный намаз будет считаться действительным, то есть с имамом, муэдзином и служащим мечети. В случае, если в стране сохранится сложная эпидемиологическая ситуация и запрет на проведение массовых собраний будет продлен, праздничный намаз в этом году будет проводиться только в соборной мечети города с участием все тех же трех человек, предупреждает муфтият.

Совет улемов обратил внимание на то, что мусульмане, зараженные коронавирусом, должны во время Рамадана поститься или не поститься в зависимости от того, что скажет квалифицированный врач. "Если человеку действительно противопоказано поститься, например, по причине большой вероятности ухудшения физического состояния, здоровья, то он не постится. После выздоровления он восполнит пропущенные дни поста один к одному", - поясняют богословы.

При этом они подчеркивают, что карантин и самоизоляция из-за коронавируса не должны повлиять на соблюдение верующими обязательного поста, и нет никакой связи между соблюдением поста и опасностью заражения коронавирусной инфекцией.