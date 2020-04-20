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Минкультуры планирует возместить потерянную прибыль крупных театров и музеев

16:32 20.04.2020 Источник: Интерфакс

Минкультуры РФ разрабатывает меры поддержки учреждений культуры и планирует возместить потерянную прибыль крупных театров и музеев из-за их вынужденного закрытия ву связи с коронавирусом на ближайшие три месяца, сообщила глава ведомства Ольга Любимова.

"Мы знаем, что есть государственное задание, которое доводится до наших музеев, театров и библиотек. Конечно, это составляет определенный процент заработной платы, остальная часть которых компенсируется за счет тех самых билетов. Мы прекрасно понимаем, что есть крупные музеи и театры, существенная часть доходов, а следственно и заработной платы, была связана с продажей билетов. И, конечно, нам в первую очередь важно, чтоб дефицит этих средств был восполнен на ближайшие три месяца", - сказала Любимова в интервью программе "Поздняков" на НТВ.

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