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Путин поддержал идею сначала привить от коронавируса медиков, когда появится вакцина

17:00 20.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поддержал идею обеспечить в первую очередь медиков вакциной от коронавируса, когда она появится.

На совещании у президента по вопросу о санитарно- эпидемиологической обстановке в РФ заместитель главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Департамента здравоохранения города Москвы Елена Цыганова попросила главу государства, когда будет выработана эффективная вакцина против коронавируса, "в первую очередь провакцинировать медперсонал".

"Я думаю, что это само собой разумеется. Прежде всего медработников нужно защитить, потому что они находятся на передовой, это безусловно так", - ответил ей Путин.

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