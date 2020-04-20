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НОВОСТИ

Горьковский автомобильный завод создает центр обучения по организации работы в эпидемиологической ситуации

16:55 20.04.2020

На Горьковском автомобильном заводе создается центр обучения для предприятий по передаче опыта работы в эпидемиологический период. Специалисты ГАЗа создают методические материалы о способах внедрения защитных мер в условиях коронавируса. Обучение слушателей в рамках нового проекта будет организовано дистанционно.

Центр будет создан для аккумулирования и распространения опыта по организации работы на производствах в условиях эпидемиологической ситуации. Компания идет навстречу промышленным предприятиям Нижнего Новгорода и других регионов, поставщикам и подрядчикам, которые обращаются в «Группу ГАЗ» за рекомендациями по организации защитных мер для сотрудников на производствах.

Обучение слушателей в рамках нового проекта будет организовано дистанционно: посредством вебинаров и виртуальных образовательных технологий, которые давно и успешно применяются корпоративным университетом «Группы ГАЗ». Консультировать слушателей будут специалисты профильных функциональных служб: заводских служб ГОиЧС, центра медпрофилактики ГАЗ, охраны труда и др.

Для профилактики распространения коронавирусной инфекции на производствах ГАЗа отработаны процессы перемещения людей и организованы рабочие места с соблюдением дистанции. В цехах сделана разметка, чтобы каждый работал в выделенной зоне. Рабочие места, которые невозможно отделить на 1,5 метра, разделены специальной непроницаемой пленкой, детали распределены так, чтобы их касался один оператор. Для доставки сотрудников на завод и домой организованы корпоративные автобусы. Работникам выдаются маски и перчатки, введена система контроля за использованием индивидуальных средств защиты.

На производствах ГАЗа организована дезинфекция всех поверхностей каждые два часа, установлены антисептики для рук и бактерицидные рециркуляторы воздуха. Реформирована система питания работников: во всех 36 столовых введены графики посещения небольшими группами, каждый час проводятся дезинфекция, столы установлены на расстоянии 1,5 м. Внедряется дезинфекция производственных помещений с помощью специальных распылителей, а также производственных территорий ГАЗа с помощью спецтехники (уборочные, поливочные машины). В усиленном режиме работают здравпункты в подразделениях и медсанчасть ГАЗа, где созданы дополнительные кабинеты для приема пациентов с вирусными симптомами.

Введенная на предприятии система противоэпидемиологической безопасности ежедневно расширяется – как и производственная система ГАЗ, система постоянных производственных улучшений. В компании работает оперативный штаб, который каждый день анализирует все процессы и вносит актуальные дополнения по усилению комплекса противоэпидемиологических мер.

"Мы еще раз проанализировали все этапы, оперативно отладили весь процесс и готовы делиться нашим опытом с поставщиками, подрядчиками и другими предприятиями, - рассказал президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин. - Введение подобных мер защиты и профилактики - это экстремальная ситуация, в таких случаях нельзя избежать непредвиденных факторов. Вопрос в том, как с этим быстро справиться, чтобы организация трудового процесса максимально соответствовала санитарным нормам. К нам поступают обращения от предприятий с просьбой помочь оперативно решить задачу внедрения защитных мер на производствах, и мы решили систематизировать процесс передачи знаний, организовать его в онлайн-формате и привлечь для этого наших специалистов из различных профильных служб. Мы понимаем, что небольшим предприятиям труднее наладить все необходимые процессы, чтобы возобновить работу производств с соблюдением всех правил. Поэтому мы готовы помогать и нашим поставщикам, и другим предприятиям - делиться технологиями, которые наши специалисты создают на основе очень серьезной аналитической работы, опытом, который мы нарабатываем, методикой реорганизации всех рабочих процессов с учетом вирусной угрозы. Для этого мы создали специальный учебный центр по организации работы в чрезвычайных эпидемиологических условиях, чтобы всем вместе не допустить распространения вирусной угрозы".

Виталий Барсуков

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