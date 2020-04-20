Навальный требует от властей помочь россиянам деньгами - СМИ
17:12 20.04.2020 Источник: Эхо Москвы
Политик Алексей Навальный требует от властей помочь россиянам деньгами за счет бюджета. Он запустил кампанию «Пять шагов для России».
Навальный предлагает выплатить каждому взрослому 20 тысяч рублей и 10 тысяч рублей на каждого ребенка, отменить плату за ЖКХ на период эпидемии, направить 2 триллиона рублей в виде безвозвратных выплат малому и среднему бизнесу и отменить все налоги для малого бизнеса сроком на один год.
По мнению Навального, у государства денег на это вполне достаточно. Эхо Москвы
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