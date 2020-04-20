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За прошедшие выходные в Москве за нарушение ограничений из-за COVID-19 составлено около 3 тыс протоколов

18:50 20.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 3 тыс. протоколов за нарушения введенных мер составлено в Москве за 18-19 апреля, всего за период с начала действия режима повышенной готовности составлено более 17 тыс. протоколов на сумму 70 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС в понедельник министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков.

"За последние выходные в столице за нарушения ограничений по нахождению на улице без установленных законодательством оснований сотрудниками полиции составлено почти 3 тыс. протоколов. Всего за период введения режима повышенной готовности в отношении таких нарушителей было составлено более 17 тыс. протоколов на общую сумму более 70 млн рублей", - сказал Данчиков.

По его словам, в прошедшие выходные количество нарушений сократилось на 25% относительно прошедшей недели. "Возможно, это связанно с плохими погодными условиями, но, в целом, москвичи за последние 2 дня более добросовестно и дисциплинированно соблюдали режим самоизоляции", - прокомментировал Данчиков.

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