Глава ВОЗ: Ослабление ограничений - это не конец эпидемии ни в одной стране
19:02 20.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал продолжать борьбу с коронавирусом, несмотря на объявленное рядом стран постепенное снятие ограничений, связанных с пандемией. Выступая в понедельник на брифинге в Женеве, он подчеркнул, что ослабление этих ограничений не означает, что пандемия завершилась.
"Хотим подчеркнуть, что ослабление ограничений - это не конец эпидемии ни в одной стране", - сказал он. Глава ВОЗ подчеркнул, что для победа над болезнью потребует "устойчивых усилий со стороны отдельных лиц, общин и правительств, которые должны продолжать бороться и контролировать этот смертоносный вирус". Гендиректор призвал страны обеспечить "выявление, тестирование, изолирование и лечение каждого случая заболевания и отслеживание всех контактов".
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