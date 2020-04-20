Глава ВОЗ: Ослабление ограничений - это не конец эпидемии ни в одной стране

19:02 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал продолжать борьбу с коронавирусом, несмотря на объявленное рядом стран постепенное снятие ограничений, связанных с пандемией. Выступая в понедельник на брифинге в Женеве, он подчеркнул, что ослабление этих ограничений не означает, что пандемия завершилась.

"Хотим подчеркнуть, что ослабление ограничений - это не конец эпидемии ни в одной стране", - сказал он. Глава ВОЗ подчеркнул, что для победа над болезнью потребует "устойчивых усилий со стороны отдельных лиц, общин и правительств, которые должны продолжать бороться и контролировать этот смертоносный вирус". Гендиректор призвал страны обеспечить "выявление, тестирование, изолирование и лечение каждого случая заболевания и отслеживание всех контактов".