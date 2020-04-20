Гендиректор ВОЗ сказал, что у организации нет секретов от США и других стран
19:34 20.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ВОЗ ничего не скрывает от США и других стран. Выступая в понедельник на брифинге в Женеве, он напомнил, что организация тесно сотрудничает со специалистами CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США - прим. ТАСС), и это означает, что вся информация поступает в Соединенные Штаты.
"В ВОЗ нет секретов, потому что речь идет о жизнях", - сказал гендиректор. Он высоко оценил сотрудничество со специалистами CDC. "В то же время наличие персонала CDC означает, что ничего не сокрыто от США", - пояснил глава ВОЗ.
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